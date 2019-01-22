Проект документа, который должен быть утвержден профильным комитетом ПАСЕ, имеется в распоряжении "Европейской правды".
Резолюция ПАСЕ во вторник будет вынесена на утверждение Политического комитета ассамблеи, а в четверг, с учетом поправок – рассмотрена в пленарном зале. Решение ассамблеи объемом в две страницы называется "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".
И хотя в названии документа нет прямых упоминаний о российской агрессии (именно такое название утвердило накануне руководство ассамблеи), в целом проект, с которым ознакомилась ЕвроПравда, взвешенный и содержит претензии и требования к стране-агрессору.
Среди прочего, ПАСЕ предлагают утвердить такие требования к РФ:
- безотлагательно освободить украинских моряков;
- обеспечить получение ими необходимой медицинской, юридической, консульской помощи;
- обеспечить свободный проход через Керченский пролив для украинских кораблей;
- не допустить новых случаев применения силы, даже если в РФ будут считать, что корабли нарушили ее территориальные воды.
Отдельно предлагается, чтобы ПАСЕ вновь подчеркнула поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым, а также поддержала направление международной наблюдательной миссии, которая гарантировала бы свободный проход кораблей через Керченский пролив. Эту инициативу продвигают Германия и Франция.
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