Немецкий депутат Андреас Ник, назначенный докладчиком по вопросу азовского кризиса, представил коллегам первый проект доклада о последствиях российско-украинского противостояния.
Rusija teigia buvusi priversta panaudoti ginklus prieš Ukrainos laivus
© Reuters

Проект документа, который должен быть утвержден профильным комитетом ПАСЕ, имеется в распоряжении "Европейской правды".

Резолюция ПАСЕ во вторник будет вынесена на утверждение Политического комитета ассамблеи, а в четверг, с учетом поправок – рассмотрена в пленарном зале. Решение ассамблеи объемом в две страницы называется "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

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И хотя в названии документа нет прямых упоминаний о российской агрессии (именно такое название утвердило накануне руководство ассамблеи), в целом проект, с которым ознакомилась ЕвроПравда, взвешенный и содержит претензии и требования к стране-агрессору.

Среди прочего, ПАСЕ предлагают утвердить такие требования к РФ:

- безотлагательно освободить украинских моряков;

- обеспечить получение ими необходимой медицинской, юридической, консульской помощи;

- обеспечить свободный проход через Керченский пролив для украинских кораблей;

- не допустить новых случаев применения силы, даже если в РФ будут считать, что корабли нарушили ее территориальные воды.

Отдельно предлагается, чтобы ПАСЕ вновь подчеркнула поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым, а также поддержала направление международной наблюдательной миссии, которая гарантировала бы свободный проход кораблей через Керченский пролив. Эту инициативу продвигают Германия и Франция.

Украинская правда
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