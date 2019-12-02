Освенцим на елке. Amazon снял с продажи игрушки с изображением концлагеря

На елочных игрушках, ковриках для компьютерной мыши и открывашках были изображения из Освенцима, в том числе фотографии железнодорожных путей к воротам с печально известной надписью Arbeit macht frei ("Работа освобождает"), а также заборов с колючей проволокой и бараков для заключенных в лагере смерти.
Неуместные сувениры заметил на сайте онлайн-ритейлера музей Аушвиц-Биркенау: "Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок - это возмутительно и неуважительно. Мы просим @amazon удалить эти товары".
Онлайн-магазин игрушки убрал. Но как позднее заметил музей, в продаже часть из них все же осталась.
It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019
В частности, на сайте обнаружился еще один товар уже от другого производителя - коврик для компьютерной мыши, на котором воспроизведена фотография с изображением вагонов, в которых перевозились заключенные концлагеря.
Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019
Чуть позже Amazon заверила, что все товары с изображением Освенцима были сняты с продажи.
"Все продавцы обязаны следовать нашим правилам продаж, и те из них, кто отказывается это делать, столкнутся с санкциями, в том числе и с возможным закрытием их учетных записей", - говорится в заявлении компании.
В Освенциме от рук нацистов погибли около 1,1 миллиона заключенных, в основном евреев. Большинство из них были убиты в газовых камерах, где их травили газом "Циклон-Б". Затем их тела сжигались в крематориях лагеря.
Лагерь смерти в Освенциме был освобожден советскими войсками в январе 1945 года.
Освенцим на елке. Amazon снял с продажи игрушки с изображением концлагеря
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