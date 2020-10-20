Мадсену удалось отойти от пенитенциарного учреждения примерно на километр, после чего его догнали полицейские и взяли под прицел снайперы. Изобретатель, на котором был пояс, похожий на взрывное устройство, сел на обочину дороги.

Сообщалось, что он угрожал привести в действие взрывное устройство. Очевидцы видели на месте саперов.

Ни взрыва, ни стрельбы не произошло. В полиции сообщили, что отвезли Мадсена назад в тюрьму.

По информации газеты Copenhagen Post, Мадсен при побеге взял в заложники сотрудника тюрьмы и грозил взорвать бомбу.

Было ли действительно в его распоряжении взрывное устройство, не сообщается. В полиции Копенгагена пока официально не сообщали, как Мадсену удалось бежать.

Полиция связалась с женой Мадсена Дженни Крупен, в прошлом российской активисткой, попросившей политубежища в Финляндии.

Кто такой Петер Мадсен?



Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку — та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем — что она погибла на лодке в результате несчастного случая. Однако в море нашли части тела Валль.

На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло. Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

В апреле 2018 Мадсена приговорили к пожизненному заключению.