Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила "Украинской правде", что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.

29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию. Грицак заявил, что "организатора" убийства Бабченко задержали. Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

"Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.

Он сначала заявлял, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика с "фонда Путина". Мужчина утверждал, что организация покушения на журналиста Бабченко якобы "была элементом спецоперации" СБУ. Адвокат говорил, что Герман – известный волонтер и является директором компании по производству оружия. Позже правоохранители сообщили, что Герман пошел на сделку со следствием и признал вину. Суд якобы дал ему 4,5 лет лишения свободы, однако приговор засекретили.

"Заказчиком из фонда Путин", которого назвал Герман, якобы является Вячеслав Пивоварник. В прокуратуре говорят, что Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 был объявлен в розыск. Пивоварнику инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.

Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли.