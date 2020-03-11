Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

С этого началось международное движение жертв сексуальных домогательств #MeToo. Скандал превратил влиятельного кинопродюсера в изгоя.

67-летний кинопродюсер громко заявил о себе в 90-е, когда его кинокомпания Miramax вихрем ворвалась в Голливуд и поставила под вопрос доминирование крупных студий.

Miramax, которую Вайнштейн создал со своим братом Бобом, выпустила целый ряд ярких и успешных независимых фильмов. В числе их хитов - "Криминальное чтиво", " Секс, ложь и видео", а также "Влюбленный Шекспир", который в 1997 году выиграл семь "Оскаров", включая награду за лучший фильм.

Степень влияния Вайнштейна хорошо демонстрирует исследование речей из архивов "Оскара", которое в 2015 году провела компания Vocativ. Имя Харви Вайнштейна лауреаты упомянули 25 раз: вместе с богом он делит второе место после Стивена Спилберга.

С чего началось падение

Первые обвинения против Вайнштейна стали всплывать в октябре 2017 года. В газете New York Times и журнале New Yorker вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших на протяжении нескольких десятилетий.

В числе актрис, публично выступивших с обвинениями против него, были Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

Женщины заявили, что Вайнштейн заставлял их делать ему массаж, ходил перед ними голым и обещал помочь с карьерой в обмен на услуги сексуального характера.

Публикации New York Times и New Yorker привели к целому всплеску новых обвинений. В числе 80 женщин, заявивших о неподобающем поведении Вайнштейна, были Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек. Кроме актрис выступили также сотрудницы его компании и бывшая личная ассистентка Лиса Роуз.

Вайнштейн тогда извинился, признав, что "причинил много боли" женщинам, но отверг обвинения в насилии.

Как проходил суд в Нью-Йорке

Спустя два года после появления обвинений, в феврале 2020 года, суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что Вайнштейн виновен в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году и сексуальных домогательствах к Мими Халейи, работавшей ассистенткой продюсера на одном из его телепроектов, в 2006 году.

Сам Вайнштейн не признавал себя виновным. Его защита утверждала, что женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы.

Вайнштейн был оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

По решению судьи, Вайнштейна должны были немедленно отправить в тюрьму, но он пожаловался на боли в груди, и его отвезли в больницу, где сделали операцию на сердце. После операции его доставили в одиозную тюрьму Райкерс-Айленд в ожидании приговора.

Что дальше?

Для Вайнштейна, скорее всего, это дело не станет последним. Ему все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в течение двух дней в 2013 году. Калифорнийские прокуроры расследуют еще несколько других дел.

В декабре 2019 года адвокаты продюсера сообщили, что достигли предварительного соглашения с некоторыми из обвинивших его женщин, в его рамках почти 30 актрис и бывших сотрудниц могут получить 25 млн долларов. Однако по крайней мере четверо женщин с тех пор отказались от участия в сделке.

Несмотря на то, что не менее 80 женщин обвинили Вайнштейна в неподобающем поведении, продолжавшемся на протяжении десятков лет, большинство из этих жалоб не приведут к суду из-за истечения срока давности.