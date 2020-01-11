Осужденный каталонский политик Жункерас лишен мандата евродепутата

Каталонский политик Ориол Жункерас, находящийся в испанской тюрьме, лишен мандата депутата Европейского парламента. Документ, удостоверяющий его полномочия, утратил силу 3 января, говорится в заявлении председателя Европарламента Давида Сассоли, обнародованном в пятницу, 10 января. Сассоли намерен обратиться к властям Испании с просьбой назвать нового члена Европарламента, который займет место Жункераса.

Парламент Евросоюза обязан безотлагательно принимать к сведению окончательные решения компетентных судебных органов стран-членов ЕС, подчеркивается в документе. Верховный суд Испании (ВСИ) 9 января отказался освободить Ориола Жункераса. Суд в Мадриде считает, что на Жункераса, избранного евродепутатом от Каталонии 26 мая 2019 года, не распространяется положение о депутатской неприкосновенности, поскольку ему вынесен судебный приговор, не подлежащий обжалованию.

Суд Евросоюза в Люксембурге в декабре 2019 года постановил, что Жункерас как избранный депутат имеет право явиться в Страсбург для получения мандата и работать в качестве члена Европарламента. Однако ВСИ до принятия решение запросил мнение Центральной избирательной комиссии, прокуратуры и государственной адвокатуры Испании. За удовлетворение требования Суда ЕС высказалась только адвокатура.

Приговоры сторонникам независимости Каталонии

В октябре 2019 года Верховный суд королевства приговорил к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Бывший вице-председатель каталонской автономии Жункерас получил самый длительный срок.

Решение суда в Мадриде вызвало массовые акции протеста в городах автономного испанского сообщества. В ноябре парламент Каталонии вновь проголосовал за независимость от Испании.