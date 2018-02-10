С сегодняшнего дня снова находится в Эстонии предприниматель Райво Суси, который в декабре был осужден в России за шпионаж на 12 лет. Его выдача Эстонии состоялась в порядке взаимной выдачи между государствами, его обменяли на гражданина России. Суси заверяет, что в настоящее время его состояние хорошее и для беспокойства нет причины, подтверждает его представитель, присяжный адвокат Айвар Пильв.
© Reuters/Scanpix

Суси благодарит все ведомства ЭР и лиц, которые во время его заключения активно и целенаправленно действовали в поиске решений для его освобождения и обмена, сообщил Пильв.

КаПо также сообщила, что сегодня ЭР и РФ обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси.

Обмен состоялся сегодня, 10 февраля, в 10:00 на погранпункте Койдула.

Харьюский уездный суд в мае 2017 года признал Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к тюремному заключению на 5 лет. Райво Суси в декабре 2017 года в России признали виновным в шпионаже и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет. Оба подали прошение о помиловании, которое президенты Эстонии и России удовлетворили.

По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, обе стороны заключили удовлетворяющее их соглашение. "Эстонское государство помогает своим гражданам, если только может, — сказал Синисалу. — Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, и поэтому эстонский предприниматель после долгого заключения в России вернулся к близким".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Сеуле расследуют вероятную кибератаку на объекты Олимпиады (7)

Эксперты по кибербезопасности и специалисты...

На границе Турции и Сирии разбился военные вертолет, двое погибших (2)

В субботу произошло крушение вертолета на границе...

Сирийская армия отчиталась об освобождении Хамы и Алеппо от террористов (3)

Армия Сирии объявила об освобождении от террористов...

Израиль закрыл часть воздушного пространства страны

Часть воздушного пространства Израиля над побережьем...

Reuters: Трамп готов уволить Джона Келли за покрывательство подчиненного, обвиненного в бытовом насилии (1)

В ближайшее время в администрации президента США могут...

TOP новостей

Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (239)

У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...

Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (11)

10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...

Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю?

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине...

ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (13)

Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...

Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras

Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (21)

В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...