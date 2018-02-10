Суси благодарит все ведомства ЭР и лиц, которые во время его заключения активно и целенаправленно действовали в поиске решений для его освобождения и обмена, сообщил Пильв.
КаПо также сообщила, что сегодня ЭР и РФ обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси.
Обмен состоялся сегодня, 10 февраля, в 10:00 на погранпункте Койдула.
Харьюский уездный суд в мае 2017 года признал Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к тюремному заключению на 5 лет. Райво Суси в декабре 2017 года в России признали виновным в шпионаже и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет. Оба подали прошение о помиловании, которое президенты Эстонии и России удовлетворили.
По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, обе стороны заключили удовлетворяющее их соглашение. "Эстонское государство помогает своим гражданам, если только может, — сказал Синисалу. — Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, и поэтому эстонский предприниматель после долгого заключения в России вернулся к близким".
В Сеуле расследуют вероятную кибератаку на объекты Олимпиады (7)
Эксперты по кибербезопасности и специалисты...
На границе Турции и Сирии разбился военные вертолет, двое погибших (2)
В субботу произошло крушение вертолета на границе...
Сирийская армия отчиталась об освобождении Хамы и Алеппо от террористов (3)
Армия Сирии объявила об освобождении от террористов...
Израиль закрыл часть воздушного пространства страны
Часть воздушного пространства Израиля над побережьем...
Reuters: Трамп готов уволить Джона Келли за покрывательство подчиненного, обвиненного в бытовом насилии (1)
В ближайшее время в администрации президента США могут...
TOP новостей
Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (239)
У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...
Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (11)
10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...
Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю?
На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине...
ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (13)
Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...
Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (21)
В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...