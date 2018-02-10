Суси благодарит все ведомства ЭР и лиц, которые во время его заключения активно и целенаправленно действовали в поиске решений для его освобождения и обмена, сообщил Пильв.

КаПо также сообщила, что сегодня ЭР и РФ обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси.

Обмен состоялся сегодня, 10 февраля, в 10:00 на погранпункте Койдула.

Харьюский уездный суд в мае 2017 года признал Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к тюремному заключению на 5 лет. Райво Суси в декабре 2017 года в России признали виновным в шпионаже и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет. Оба подали прошение о помиловании, которое президенты Эстонии и России удовлетворили.

По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, обе стороны заключили удовлетворяющее их соглашение. "Эстонское государство помогает своим гражданам, если только может, — сказал Синисалу. — Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, и поэтому эстонский предприниматель после долгого заключения в России вернулся к близким".