Бывший мэр Нью-Йорка считает, что никто из нынешнего ряда кандидатов не в состоянии победить Дональда Трампа на выборах 2020 года.
Блумберг, которому 77 лет, как ожидается, на этой неделе подаст заявку на участие в первичных выборах в штате Алабама от Демократической партии.
В настоящее время в списке Демократической партии номинации добиваются 17 кандидатов.
Бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считаются фаворитами.
Недавние опросы избирателей указывают, что в случае выдвижения кандидатом от демократов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен они не смогут победить на выборах в ноябре 2020 года.
В настоящий момент три республиканца намерены бросить вызов президенту Трампу, добиваясь номинации.
Как заявил советник Блумберга Ховард Вулфсон, бывший мэр Нью-Йорка всерьез рассматривает возможность участия в президентской кампании, опираясь на свой политический опыт, лидерские качества и способность объединять людей.
"Теперь мы должны довести дело до конца и добиться победы над Трампом", - заявил Вулфсон.
"Майкл все больше озабочен тем, что никто из нынешних кандидатов не в состоянии это сделать", - добавил советник Блумберга.
Президент Трамп пока никак не отреагировал на эти сообщения.
"Первый осторожный шаг"
Комментарий Джо Сопела, редактора Би-би-си по Северной Америке
Пока что мы стали свидетелями первого осторожного шага, но это важное событие.
Участие бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера способно оживить процесс номинаций в Демократической партии.
Среди центристов ближе всех к Блумбергу стоит Джо Байден, однако его кампания в последнее время буксует.
Насколько известно, Блумберг внимательно изучал в последнее время настроения избирателей в таких штатах как Нью-Гэмпшир и Айова, где первыми проводятся первичные выборы.
Он не впервые рассматривает возможность участия в президентской кампании.
В прошлом он в итоге отказывался от выдвижения своей кандидатуры, полагая, что американцы не станут голосовать за миллиардера из Нью-Йорка. Однако теперь он больше так не считает.
Что мы знаем о Майкле Блумберге?
Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 млрд долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 млрд).
Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал финансовое агентство, которое носит его имя.
Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины.
Блумберг первоначально поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году.
Он три раза переизбирался на должность мэра до 2012 года и только в прошлом году восстановил свое членство в Демократической партии.
Он считается умеренным демократом, выступая за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Он также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия, которое он помог основать в 2014 году.
Это движение, которое получает значительную финансовую поддержку от Блумберга, сыграло ведущую роль в убедительной победе демократов на выборах в законодательное собрание штата Вирджиния на этой неделе.
Движение вложило 2,5 млн долларов в избирательный фонд демократов в этом штате. Это значительно больше, чем вклад Национальной стрелковой ассоциации, которая поддерживала республиканцев и штаб-квартира которой расположена в Вирджинии.
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