Трамп впервые за время своего президентства обратился к стране в прямом эфире в прайм-тайм из Овального кабинета Белого дома.

"Сегодня я обращаюсь к вам, потому что гуманитарный кризис на нашей южной границе нарастает", - начал свое обращение Трамп.

Он отметил, что у США нет способа вернуть нелегальных мигрантов домой. По его словам, Америка с гордостью встречает мигрантов, которые законно въезжают в страну, но нелегальная миграция наносит урон США.

С нелегальными мигрантами, как заявил Трамп, приходят и наркотики: "Метамфетамин, героин, кокаин и фентанил - от наркотиков в этом году умрут больше американцев, чем погибли во время Вьетнамской войны", - сообщил президент.

Трамп отметил, что его администрация представила конгрессу детальное предложение по защите границ, которое подготовила совместно с погранслужбой и министерством внутренней безопасности.

Президент напомнил, что это предложение предполагает выделение 5,7 млрд долларов на "физический барьер на границе".

Из-за отказа сената выделить средства на строительство пограничных заграждений в США уже 18-й день продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства.

Оно лишилось финансирования из-за того, что сенат не одобрил новый бюджет, предполагающий в том числе выделение средств на стену. Бюджет без денег на стену отказывается подписывать Трамп.

Что сказал Трамп? Фактчек

Трамп сказал, что на границе нужен барьер, который по просьбе демократов будет металлическим, а не бетонным. Демократы действительно выступали против бетонной стены, тем не менее руководство партии не утверждало, что согласно на металлическую стену.

"Стена будет косвенно профинансирована сделкой, которую мы заключили с Мексикой", - также сказал Трамп. Он уже говорил, что Мексика "платит за стену" в результате недавно заключенного торгового договора между США, Мексикой и Канадой, но не объяснил механизм такого финансирования. Кроме того, сам договор не вступил в силу и не был ратифицирован конгрессом.

Американский экономист Эндрю Хантер из Capital Economics предполагал, что Трамп ожидает сокращения торгового дефицита США в торговле с Мексикой, и что это увеличит бюджетные доходы США, что, в свою очередь, позволит профинансировать строительство стены. Тем не менее, по словам эксперта, прямая связь между торговым дефицитом и государственным бюджетом практически отсутствует.

Трамп также отметил, что лидер демократов в сенате Чак Шумер в прошлом поддерживал строительство физического барьера на границе. "Он и другие демократы изменили позицию, только когда я стал президентом", - заявил президент.

В 2006 году сенаторы Шумер, Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джо Байден действительно голосовали за проект строительства заграждения длиной в 1120 км на американо-мексиканской границе.

"Правительство останется закрытым только по одной причине - потому что демократы не дают средства на безопасность нашей границы, - заявил Трамп. - Ситуацию можно разрешить в течение 45-минутной встречи. Я приглашаю демократов на встречу в Белый дом, чтобы сделать это".

Как отреагировали демократы

Через несколько минут после выступления Трампа в прямом эфире выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. "Президент предпочел говорить с позиции страха, мы будем говорить фактами. Факты в том, что женщины и дети на границе - это не угроза, а вызов", - сказала Пелоси.

Трамп, по ее словам, должен прекратить держать американцев в заложниках и возобновить работу правительства.

"Трамп не смог заставить Мексику заплатить за неэффективную стену. Американская демократия так не работает. Трамп апеллировал к страху, а не к фактам, к разделению, а не к единству", - заявил, в свою очередь, Шумер.

Он сказал, что безопасности на границе хотят и демократы, но призвал развести "шатдаун" и дебаты по безопасности границ. "Мы можем открыть правительство и продолжить наши дебаты, - сказал он. - Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена".

Вице-президент Майк Пенс ранее говорил, что решение Трампа обратиться к стране продиктовано его глубоким желанием выполнить свою работу и защитить американский народ.

Решение крупнейших телеканалов выделить Трампу по меньшей мере восемь минут эфирного времени вызвало недовольство критиков: если президенту Джорджу Бушу-младшему в 2006 году дали эфир в прайм-тайм для выступления по вопросу миграции, то Бараку Обаме в 2014 году такой возможности не предоставили.

Трамп выступил в преддверии своей поездки на границу с Мексикой, которая запланирована на четверг.

Его пресс-секретарь Сара Сандерс говорила, что президент воспользуется этой поездкой, чтобы встретиться с теми, кто находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности и борьбы с гуманитарным кризисом.

Как вопрос со стеной завел США в политический кризис

В США с 22 декабря продолжается "шатдаун": правительство США частично прекратило работу из-за отказа сената выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Финансирования лишились 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих. Этот "шатдаун" - третий за время президентства Трампа и самый длинный.

В конце прошлой недели после безрезультатных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же заявили, что на стену не выделят ничего.

Трамп не исключил и введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены. Тогда он мог бы построить стену силами военных, не получая одобрения конгресса на выделение бюджетных средств на нее.

Однако в этом случае строительство стены финансировалось бы из средств минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет конгресс. Сенаторы и члены палаты представителей, в том числе, и от Республиканской партии, могли бы предпринять ответные меры.

"Мы не откроем правительство, пока проблема не решится: граница куда более крупная проблема. К нам приезжают террористы", - сказал Трамп.

Белый дом ранее утверждал, что на границе удалось задержать уже 4 тысячи "террористов", которые пытались въехать в США, но выяснилось, что большинство были задержаны в аэропортах, а не при попытке пересечь южную границу в зоне, где США не отделены стеной от Мексики.