Основатель Amazon Безос обвинил таблоид в шантаже с обнаженными фотографиями

В письме, которое, как утверждает Безос, пришло его команде от представителей холдинга AMI, говорится, что в их распоряжении оказались фотографии, которые Безос посылал своей девушке Лорен Санчес. Среди них есть снимки, на которых богатейший человек в мире предстает обнаженным.

Чтобы избежать публикации фотографий, от Безоса, как он говорит, требовали опровержения того, что газеты холдинга освещают его развод с предвзятых позиций.

AMI пока не ответила просьбу Би-би-си прокомментировать заявления Безоса.

О разводе Безоса с 48-летней Маккензи Безос стало известно в январе. В тот же день газета National Enquirer обнародовала информацию о том, что он изменял жене с Санчес, и несколько фотографий с их встреч.

Безос раньше никак не комментировал эти статьи, но его советник Гевин де Беккер сказал журналистам, что видит в освещении холдингом AMI развода Безоса политические мотивы.

Теперь Безос утверждает, что от него требуют опровержения, угрожая публикацией фотографий. "Они опубликуют эти личные фото, если Гевин де Бекер и я не сделаем этого конкретного ложного заявления в прессе — мы должны сказать, что "у нас нет никакой информации или причин полагать, что освещение AMI было политически мотивированным или на него влияли политические силы", — пишет Безос в блоге на платформе Medium.

Руководитель таблоида Дэвид Пекер, как писали американские СМИ, долгое время поддерживал тесные отношения с Дональдом Трампом. Во время выборов 2016 года таблоид поддерживал Трампа.

В сентябре прошлого года федеральная прокуратура заключила с AMI и ее руководителем Пекером досудебное соглашение, согласно которому те обязались раскрыть следствию подробности того, как во время предвыборной кампании издатель помогал Трампу скрывать от общественности истории об отношениях политика с женщинами.

В частности, газета выкупила права на историю модели Карен Макдугал, которая утверждала, что вступила в интимную связь с Трампом, после чего редакция не стала ее публиковать.

Прокуроры рассматривают выплату 500 тыс. долларов Макдугал как незадекларированное пожертвование в предвыборный фонд Трампа; компания и ее руководители согласились сотрудничать со следствием в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Джефф Безос с 2013 года является собственником газеты Washington Post. Трамп нередко выражает недовольство публикациями Washington Post и часто связывает в своих твитах газету с магазином Amazon. В реальности между Washington Post и Amazon нет иных связующих звеньев, кроме общего владельца — Джеффа Безоса.