Если интернет-пользователь с помощью браузера Tor перейдет в так называемый даркнет и откроет там платформу под названием Wall Street Market, его ждет сюрприз: вместо предложений купить наркотики и оружие он увидит лишь надпись на английском и немецком языках: "Платформа и нелегальный контент находится под запретом Федерального ведомства по уголовным делам".
По данным этого немецкого ведомства, Wall Street Market является второй по величине нелегальной торговой площадкой в даркнете — анонимной и неконтролируемой часть интернета, недоступной обычным поисковым системам типа Google. Как сообщили следователи, в распоряжении организаторов площадки были данные более чем миллиона пользовательских учетных записей. Продавцами на платформе числились почти 5,5 тысяч лиц, а непосредственно в "продаже" находилось более 63 000 наименований товаров.
В конце апреля были задержаны три предполагаемых администратора платформы, их возраст — 22, 29 и 31 год. Все они живут в федеральных землях на западе ФРГ. При обысках у обвиняемых были обнаружены более 550 тысяч евро наличными, шестизначные суммы в криптовалюте, а также дорогие автомобили.
Товарооборот Silk Road — 1,2 млрд долларов
Даркнет работает децентрализовано, доступ к нему осуществляется через специальные браузеры, такие как Tor, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя. Таким образом пользователи могут сохранять практически полную анонимность. Главным средством расчетов в даркнете являются криптовалюты, также обеспечивающие анонимность сторон. Благодаря этому теневое интернет-пространство может существовать практически автономно.
Самой известной торговой площадкой в даркнете была Silk Road, работавшая с 2011 по 2013 годы. К моменту закрытия через сайт уже были совершены сотни тысяч покупок на общую сумму в 1,2 млрд долларов. Примерно 80 млн из них составили сервисные сборы, которые получил владелец Silk Road Росс Ульбрихт. В данный момент он отбывает пожизненное заключение в США: создатель нелегальной площадки признан виновным в торговле наркотиками в особо крупном размере, а также в сговоре с целью отмывания средств и в хакерской деятельности.
В предложении — сетевые боты, вирусы, "черви" и "трояны"
Это, впрочем, не остановило последователей Ульбрихта, также желающих быстро разбогатеть: на сегодняшний день в даркнете можно найти несколько сотен торговых площадок. По своей функциональности они ни в чем не уступают современным сайтам электронной торговли. После получения оплаты за покупку товары доставляются по указанному адресу — как и обычные вещи, купленные на Amazon или Ebay.
В первую очередь, площадки в даркнете используются для торговли наркотиками. Запрещенные препараты удобнее заказывать на сайте с отзывами клиентов, чем покупать их в подворотне у сомнительных дилеров, которые могут ограбить или обмануть.
В теневом интернете свободно продается и оружие. 18-летний юноша, застреливший в 2016 году в Мюнхене девять человек и затем покончивший с собой, приобрел свой пистолет именно там. Кроме того, в даркнете можно заказать и нелегальные услуги самого разного рода: например, взять в аренду сетевых ботов или заказать кибератаку у профессиональных хакеров. Если кому-то нужны лишь отдельные инструменты для такой атаки, в даркнете он может приобрести компьютерные вирусы, "червей", "троянов" и тому подобное. А на закрытой платформе Wall Street Market на продажу, помимо прочего, были выставлены похищенные данные кредитных карт и поддельные документы.
Даркнет — приют для оппозиционеров
При этом стоит отметить, что даркнет — это не только инструмент преступников и торговая площадка криминального мира. Анонимность этого сегмента интернета дает возможность безопасно общаться жителям в странах с репрессивными режимами, где ограничивается свобода слова. А также в государствах, где люди, после разоблачений Эдварда Сноудена касательно тотальной и бесконтрольной слежки со стороны спецслужб, ищут новые возможности анонимного общения.
Оппозиционные движения по всему миру также используют преимущества браузера Tor. В 2011 году проект Tor Project который обеспечивает и обслуживает работу одноименного браузера, был удостоен премии общественной значимости за 2010 год Фонда свободного программного обеспечения (FSF). "Tor обеспечил бесцензурный доступ в интернет почти 36 миллионам человек во всем мире, позволяя им контролировать свою конфиденциальность и анонимность", отмечается в обосновании к присуждению премии.
Поэтому проект Tor, который отвечает за разработку, обслуживание и дальнейшее развитие браузера Tor, в 2015 году был поддержан и министерством иностранных дел Германии. Кстати, с помощью простого в загрузке браузера Tor вы можете не только получить доступ к сети даркнет, но и анонимно пользоваться обычным интернетом. Однако анонимность имеет свою цену: скорость передачи данных в этом случае снизится.
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