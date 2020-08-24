Создатель и глава берлинского фонда Cinema for Peace, который отправил самолет в Омск, чтобы вывезти Алексея Навального на лечение в столицу Германии, кинопродюсер Яка Бизиль (Jaka Bizilj) полагает, что российский оппозиционер будет выключен из политики на несколько месяцев. Об этом он сказал вечером в воскресенье, 23 августа, в эфире программы "Правильные вопросы" телеканала Bild-Live.

"С моей точки зрения, решающий вопрос заключается в том, оправится ли он без ущерба и сможет ли и дальше играть свою роль", - отметил Бизиль, указав, что состояние Навального не ухудшилось в результате полета из России в Германию, политик хорошо перенес его, однако общая ситуация по-прежнему вызывает опасения.

Несомненно, по словам Бизиля, что даже если Навальный полностью поправится, "на что мы все надеемся", он будет отстранен от политической жизни "по крайней мере на один-два месяца". При этом немецкий активист напомнил историю лечения в клинике Charite издателя онлайн-издания "Медиазона" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, которого еще несколько недель после выписки не оставляли галлюцинации. Верзилов, который два года назад был помещен в берлинскую больницу "Шарите" также при посредничестве Яки Бизиля, сравнил свои симптомы с симптомами Навального, написав в Twitter, что его отравление "очень похоже".

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. По словам Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме Навального доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.