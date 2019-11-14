"Суд удовлетворил его (Бориса Германа. - Ред.) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья" - заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
Кто такой Борис Герман
Борис Герман - 51-летний киевский бизнесмен, директор и совладелец оружейного предприятия "Шмайсер". Именно он, по версии следствия, поручил убить Бабченко волонтеру Алексею Цимбалюку, который сообщил о готовящемся преступлении Службе безопасности Украины (СБУ) и согласился имитировать убийство.
Германа задержали на следующий день после инсценированного убийства Бабченко, 30 мая 2018 года, на суде он заявил, что является агентом украинской контрразведки и что не собирался убивать журналиста, а вел работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб.
Спустя три месяца Герман заключил сделку со следствием и признал вину. Суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, что меньше минимального наказания по этой статье. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а текст приговора до сих пор засекречен.
В начале ноября появились сообщения о том, что Аркадий Бабченко переехал из Украины в Израиль. Бабченко в своем Facebook подтвердил, что находится в Тель-Авиве. "Процесс переезда запущен, но куда мы переезжаем - этого я вам не скажу. Из соображений безопасности", - заявил он в интервью изданию "Детали".
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