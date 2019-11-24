Личный юрист президента Трампа Рудольф Джулиани не раз общался с госсекретарем Майком Помпео еще до того, как американский посол в Украине Мила Йованович была внезапно отозвана, хотя темы их разговора остаются неизвестными. Об этом сообщается в документах, обнародованных Госдепартаментом США поздно вечером 22 ноября по требованию общественной организации American Oversight. Из материалов следует, что Помпео общался с Джулиани 26 и 29 марта.

По словам исполнительного директора American Oversight, опубликованные документы указывают на "четкий след от Джулиани к Овальному кабинету и госсекретарю Помпео", который мог "облегчить клеветническую кампанию Джулиани против посла США". Документы также включают в себя отчет, который, как утверждается, передает разговор с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным, состоявшийся 23 января. В отчете говорится, что во время разговора с Джулиани присутствовали два деловых партнера, уроженцы СССР Лев Парнас и Игорь Фруман.

Еще один опубликованный документ - краткое изложение беседы с Юрием Луценко, еще одним бывшим генеральным прокурором Украины, которая проводилась в присутствии Джулиани, Парнаса и Фрумана. Во время разговора с Луценко поднимались вопросы компенсации, которую от украинской энергетической компании Burisma получил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Джо Байден рассматривается как наиболее вероятный соперник Трампа на грядущих президентских выборах.

Обвинения в адрес Фрумана и Парнаса

53-летний Игорь Фруман и 47-летний Лев Парнас были взяты под стражу 10 октября на основании обвинений по четырем пунктам, которые включают заговор, ложные показания в адрес Федеральной избирательной комиссии и фальсификацию данных. В частности, власти США считают незаконным пожертвование в 325 тысяч долларов, которое было сделано в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, поскольку за фактическим донором был скрыт реальный источник средств.

Кроме того, предполагается, что Фруман и Парнас помогали личному адвокату Трампа, Рудольфу Джулиани установить контакт с украинскими властями, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена. Бизнесмены были освобождены под крупный залог через день после ареста.