В публикации "Гаарец" сказано, что ЦАХАЛ получил данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хизбаллы". Для уничтожения этого оборудования в воздух были подняты четыре истребителя F-16, которые взлетели с авиабазы на юге Израиля, направились на север и нанесли удары по цели, находясь на большой высоте к востоку от Кипра.

В статье приводятся следующие данные:

- в 21:38 российские военные были предупреждены о проведении операции;

- в 21:42 был нанесен удар по цели на восточной окраине Латакии;

- в 21:50 было определено, что цель поражена.

ЦАХАЛ подчеркивает, что во время проведения этой операции российский Ил-20 находился на севере Сирии, примерно в 200 км от израильских истребителей, и летел в западном направлении, в сторону моря.

- в 21:52 сирийские ПВО открыли огонь, выпустив 27 ракет в разных направлениях;

- в 22:05 одна из этих ракет, выпущенная ЗРК С-200, попала в российский самолет – в это время, как подчеркивается в израильском отчете, истребители F-16 уже находились в районе Хайфы.

ЦАХАЛ категорически отвергает заявление российской стороны по поводу того, что один из истребителей F-16 якобы "прятался" за самолетом Ил-20. Эти самолеты находились в разных районах, на разных высотах и летели с разной скоростью, подчеркивают израильские военные.

В ЦАХАЛе не исключают, что сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского истребителя. Это могло быть следствием электронной войны, которую, как пишут зарубежные СМИ, ЦАХАЛ ведет против сирийской армии, сказано в публикации "Гаарец". Если это так, то речь идет об ошибке ПВО Сирии, доказывающей низкий уровень профессионализма сирийских военных.

Амос Арэль пишет, что картина, представленная в отчете министерства обороны России, попросту сфабрикована.

Отметим неточность в публикации "Гаарец": Ил-20 был сбит вечером 17 сентября 2018 года, в статье названа неверная дата – 16 сентября.

Пресс-служба ЦАХАЛа не публиковала через СМИ подробные данные отчета об этом происшествии, но уже 18 сентября командование израильской армии заявляло, что в момент обстрела российского самолета сирийскими ПВО израильские истребители, участвовавшие в операции в районе Латакии, находились в воздушном пространстве Израиля. ЦАХАЛ изначально возлагал ответственность за этот трагический инцидент на Сирию.

Российская версия событий

23 сентября министерство обороны Российской Федерации опубликовало детальные данные по инциденту около сирийской Латакии недельной давности. Минобороны РФ обвинило ЦАХАЛ в "непрофессионализме или преступной халатности", приведших к гибели Ил-20 и 15 российских военнослужащих.

Публикация доклада была анонсирована в субботу. Тогда минобороны РФ обещало представить поминутную хронологию трагедии с объективными данными радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действиях израильской авиации в районе авиакатастрофы.

Ранее в Москве побывала делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным. Они передали российским коллегам свои данные по гибели Ил-20, а также информацию о попытках Ирана укрепиться в Сирии и снабдить стратегическим оружием "Хизбаллу". Как сообщали российские СМИ, израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором детально описаны события, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 23 сентября, что минобороны Израиля предупреждало российских коллег о намерении атаковать цели "на севере Сирии", но не предупреждало о намерении атаковать цели в районе Латакии.

Минобороны РФ заявляет, что предупреждение было получено в 21:39, а в 21:40 четыре израильских F-16 уже атаковали цели на восточной окраине Латакии, использовав управляемые бомбы GBU-39.

По его словам, после того, как предупреждение было получено, командир разведывательного самолета Ил-20 получил приказ "уходить" из возможной зоны израильской атаки, но фактически был дезинформирован.

Конашенков показал карту действий российской и израильской военной авиации в районе Латакии 17 сентября 2018 года. Он заявил, что сирийские ПВО начали контратаковать израильские самолеты в 21:51.

Российский генерал утверждал, что в 21:59 один из израильских самолетов начал маневр, сближаясь с Ил-20, который заходил на посадку в Латакию. Тем самым, сказал он, израильский летчик спровоцировал сирийские ПВО, которые сочли этот маневр новой атакой.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. Знали израильтяне и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой – чужой" и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей", – заявил представитель МО РФ.

В 22:03, по словам Конашенкова, ракета С-200 сирийских ПВО поразила российский самолет Ил-20, в 22:07 он исчез с радаров.

Игорь Конашенков заявил, что только в 22:40 израильские истребители F-16 ушли из зоны боевых действий к западу от Латакии, через 11 минут после того, как российская сторона сообщила израильтянам, что Ил-20 потерпел бедствие около Латакии (это противоречит заявлениям ЦАХАЛа, согласно которым во время "хаотичного" обстрела сирийских ПВО самолеты F-16, участвовавшие в операции, уже находились в израильском воздушном пространстве).

Конашенков возложил ответственность за гибель Ил-20 на израильтян, обвинив летчиков ВВС ЦАХАЛа в "непрофессионализме или преступной халатности".

Представитель минобороны РФ также отметил, что с 2015 года российские военные более 300 раз предупреждали израильтян о действиях своей авиации в Сирии, при этом ЦАХАЛ только 25 раз уведомлял российское командование об операциях израильских ВВС ("непосредственно перед ударами").

Игорь Конашенков завершил свое выступление словами: "Враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии".

24 сентября Конашенков выступил с новым заявлением, сообщив, что минобороны РФ получило новые данные, доказывающие, что вина за крушение российского Ил-20 в Сирии лежит на Израиле. "Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности" – сказал он, подчеркивая, что "робкие заявления" израильских военных о непричастности к ЧП являются ложными. Конашенков пояснил, что новые данные были получены с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с базы Хмеймим. Данный комплекс позволил зафиксировать по секундам расположение израильских самолетов и ракеты комплекса С-200, пишет новостной портал РБК. По словам Конашенкова, попавшая в Ил-20 ракета сирийских ПВО была нацелена на израильский самолет F-16. "Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью". Представитель минобороны РФ сказал, даже после того как российский Ил-20 был сбит, израильские самолеты продолжали находиться в этом районе, причем один из них – в непосредственной близости к месту трагедии.