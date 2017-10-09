Видео обнаружила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

На записи Роман Заболотный называет себя русским и говорит, что они «ехали с информацией в штаб».

Рядом с ним находятся еще двое пленных. По всей видимости, один из них — это Григорий Цуркану. Он сидит в кузове автомобиля с повязкой на лице. Еще один пленный — вероятно, сириец.

«Исламское государство» сообщило о захвате в плен двух «российских солдат» 28 сентября. Позднее террористы опубликовали видеозапись, на которой были сняты Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Журналисты выяснили, что Заболотный является членом казачьей организации из Ростовской области, а Цуркану — бывший военнослужащий ВДВ, член ветеранской организации «Боевое братство».

Министерство обороны РФ дважды заявило, что российские военнослужащие в плен к террористам ИГ не попадали. МИД РФ обещал провести «работу по установлению гражданства и возможного местонахождения» пленных.

5 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Заболотный и Цуркану убиты. Ранее о гибели Заболотного сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.