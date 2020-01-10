По предположению американской газеты, видео показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана. Именно в том районе пропала связь с украинским лайнером, который разрушился в воздухе.

У NYT есть и другие видео инцидента. Анализ всего видеоматериала показал, что после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв, однако воздушное судно продолжало полет в течение еще нескольких минут. Затем горящий авиалайнер повернул к аэропорту, на обратном пути взорвался и упал.

Тот факт, что на видео запечатлено именно небо над районом Паранд, подтверждает команда расследователей Bellingcat. Они идентифицировали дома, которые видны на записи, и выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020



Также в Bellingcat вычислили район, откуда предположительно могла быть выпущена ракета. Один из расследователей Христо Грозев написал в Twitter, что место запуска ракеты может располагаться примерно за 6,5 км от места трагедии. По его словам, это может быть секретная база IRSG, сообщает "Украинская правда".

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал присланное его источником видео предполагаемого поражения ракетой иранской ПВО украинского «Боинга». На видео спустя несколько секунд после вспышки слышен звук, возможно, подрыва ракеты.https://t.co/sCkLNcIxgJ pic.twitter.com/DlfZ4c3isE — CIT (@CITeam_ru) January 9, 2020



В Bellingcat отмечают, что заявлялось о пусках двух ракет. Возможно, на видео попал именно пуск второй ракеты. Также пока не удалось верифицировать две фотографии, на которых, по-видимому, запечатлен фрагмент ракеты зенитного комплекса "Тор-М1", хотя различные источники подтверждали их подлинность. Боевая часть находится в середине ракеты, поэтому носовая часть могла уцелеть после взрыва.

Иран назвал версию о попадании ракеты "психологической манипуляцией" США

Иран резко осудил Соединенные Штаты и другие страны за озвучивание версии о том, будто ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737. "Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", - заявил представитель правительства Исламской Республики Али Рабия. Он подчеркнул, что, продвигая свою версию случившегося, США преследуют собственные цели.

В четверг глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету, передает ТАСС. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.

Наши коллеги из Bellingcat установили, что видео предполагаемого попадания иранской ракеты в украинский самолет было снято в населенном пункте Паранд в пригороде Тегерана, где была отмечена последняя точка транспондера самолета. Мы пришли к тому же выводу.https://t.co/baLPqtKtLs pic.twitter.com/mD8LDojzXp — CIT (@CITeam_ru) January 9, 2020





Ранее источники в Пентагоне и разведке США сообщили, что, по их информации, украинский лайнер был сбит по ошибке. При этом разведка зафиксировала запуск двух иранских ракет незадолго до крушения самолета, а после их взрывы. Также перед этим был зафиксирован сигнал включения иранского радара, пишет "Коммерсант". По словам источников, запуск ракет по гражданскому самолету был случайным.

Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что причиной катастрофы лайнера стал технический фактор. "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку... Это не имеет к нам никакого отношения", - сказал он.

Телеканал СВС в четверг также сообщил, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, согласно которой причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.

Напомним, самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Ирана (82) и Канады (63), остальные были из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

После крушения самолета иранские власти утверждали, что авиакатастрофу вызвала "техническая причина". По их данным, в двигателе самолета произошел пожар, а пилот совершил неудачную попытку взять лайнер под контроль. "Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе", - утверждал глава пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами.

Версия о том, что Boeing 737 с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту мог быть случайно сбит иранскими ПВО, на вооружении которых находятся ракеты советского и российского производства, а также американские ракеты, появилась сразу после крушения лайнера. Якобы самолет мог быть ошибочно сбит иранскими военнослужащими после ракетной атаки по американским военным базам в Ираке.

Ситуация в регионе обострилась в начале января после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Тегеран тогда пообещал Вашингтону жесткий ответ.

Известно, что подавляющее большинство средств ПВО Ирана устарели морально и физически. Есть существенные проблемы с наличием запасных частей, что очень часто приводит к выходу систем из строя.

Наиболее современными системами ПВО Ирана являются С-300 ПМУ-2 "Фаворит", поставленные из России в 2016 году. Всего было поставлено четыре дивизиона после того, как Россия отказалась от эмбарго на поставки вооружения в Иран в апреле 2015 года.