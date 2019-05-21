Владимир Зеленский подписал свой первый указ на посту президента Украины.
В документе №300/2019 от 20 мая 2019 года, опубликованном на сайте главы государства, речь идет о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.
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