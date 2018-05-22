Согласно результатам опроса Союза народонаселения, количество людей, планирующих завести детей, резко упало. Тренд был заметен уже в 2015 году по результатам семейного барометра — тогда исследователи подозревали временный спад. Недавно проведенный опрос подтверждает большие изменения, пишет Yle.
Количество тех, кто заявил о попытках завести ребенка в настоящее время или планирует это в будущем, снизилось более чем на 15 процентов среди опрошенных моложе 40 лет. Наиболее сильная отрицательная динамика наблюдается среди мужчин в возрасте 30-40 лет.
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