Тенденция была отмечена исследователями уже в 2015 году
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Согласно результатам опроса Союза народонаселения, количество людей, планирующих завести детей, резко упало. Тренд был заметен уже в 2015 году по результатам семейного барометра — тогда исследователи подозревали временный спад. Недавно проведенный опрос подтверждает большие изменения, пишет Yle.

Количество тех, кто заявил о попытках завести ребенка в настоящее время или планирует это в будущем, снизилось более чем на 15 процентов среди опрошенных моложе 40 лет. Наиболее сильная отрицательная динамика наблюдается среди мужчин в возрасте 30-40 лет.

rus.delfi.ee
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