Подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Но помощи у них ищут несколько чаще чем у психологов. Так, 88% никогда не обращаются к ним за советом, 7% - обращаются редко, 4% - иногда, и 2% - часто или постоянно.

Кроме того, чаще к психологу обращаются люди младшего возраста, а к целителям - старшего. И к психологом и к целителям чаще обращаются женщины.