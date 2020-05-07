Подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Но помощи у них ищут несколько чаще чем у психологов. Так, 88% никогда не обращаются к ним за советом, 7% - обращаются редко, 4% - иногда, и 2% - часто или постоянно.
Кроме того, чаще к психологу обращаются люди младшего возраста, а к целителям - старшего. И к психологом и к целителям чаще обращаются женщины.
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