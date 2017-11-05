Дональд Трамп - самый непопулярный президент США за последние 65 лет. К такому выводу привели результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC News, которые были обнародованы в воскресенье, 5 ноября.
Donaldas Trumpas, Melania Trump
© AFP / Scanpix

Больше половины (59%) респондентов отрицательно ответили на вопрос, одобряют ли они работу Трампа на посту президента. Положительно о деятельности президента, избранного год назад, отозвались 37% опрошенных. Таким образом, рейтинг одобрения работы главы государства достиг рекордно низкого уровня с 1953 года, когда впервые проводился подобный опрос.

Среди предшественников Трампа на посту президента наиболее популярным можно назвать Джорджа Буша-младшего (89% опрошенных одобряли его работу, 9% - не одобряли). Между тем много американцев неодобрительно отзывались о деятельности Барака Обамы (40%) и Билла Клинтона (41%). Несмотря на это тех, кто одобрял их действия, было все-таки больше: 57% и 52% соответственно.

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября, в нем приняли участие 1005 респондентов.

Deutsche Welle
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