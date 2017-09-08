Опрос: социал-демократы в Германии теряют поддержку избирателей

За две с половиной недели до выборов в германский бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет поддержку. По сравнению с данными на начало августа социал-демократы потеряли два процентных пункта и набирают лишь 21 процент голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Они обнародованы в четверг, 7 сентября.

Как отмечают эксперты, теледуэль канцлера ФРГ Ангелы Меркель с ее основным конкурентом, кандидатом от социал-демократов (СДПГ) Мартином Шульцем, показанная в эфире ведущих немецких телеканалов 3 сентября, не прибавила популярности СДПГ.

Партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) демонстрируют стабильность. Они набирают 37 процентов голосов респондентов.

Левая партия и Свободная демократическая партия (СвДП) прибавили к рейтингам по одному проценту и получают 10 и 9 процентов соответственно. Для "Альтернативы для Германии" (АдГ) и "Союза-90"/ "зеленых" ситуация не изменилась: 11 и 8 процентов.

Вместе с тем дебаты в прямом эфире положительно отразились на рейтинге самой Меркель. Если бы выборы канцлера ФРГ были прямыми, она набрала бы 54 процента голосов избирателей, улучшив свой предыдущий результат сразу на 5 процентных пунктов. Позиции Мартина Шульца не изменились: 26 процентов.

В исследовании, проведенном методом социологической выборки, приняли участие 2506 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процента.