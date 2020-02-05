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Работу Трампа на пост у президента США в настоящее время одобряют 49 процентов американцев. Это самые лучшие показатели Трампа со времени его прихода к власти в 2017 году, свидетельствует опрос Гэллапа.
D.Trumpo metinis pranešimas
D.Trumpo metinis pranešimas
© AFP / Scanpix

Инициированная Демократической партией США процедура импичмента отнюдь не испортила имидж президента Дональда Трампа, а, возможно, даже улучшила его. Социологи из Института Гэллапа зафиксировали самый высокий уровень одобрения деятельности Трампа за все время с тех пор, как он пришел к власти в 2017 году. Согласно результатам опроса, обнародованным вечером во вторник, 4 января, работу Трампа на посту президента сейчас одобряют 49 процентов американцев. В то же время 50 процентам респондентов не нравится президентский стиль руководства.

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Социологи не смогли установить, чем именно вызван рост рейтинга Трампа - процедурой импичмента и реакцией на нее, ситуацией в экономике или другими факторами. Институт Гэллапа также выявил самый высокий уровень одобрения Республиканской партии с 2005 года. Так, 51 процент опрошенных одобряют действия республиканцев, а 46 - нет. Только в сентябре к республиканцам позитивно относились лишь 43 процента американцев.

В то же время рейтинг демократов по сравнению с сентябрем слегка ухудшился - с 48 до 45 процентов.

Сенат США 5 февраля проведет голосование по импичменту Трампа, инициированному демократами. Палата представителей Конгресса США в минувшем году обвинила президента в злоупотреблении служебным положением и препятствовании расследованиям. В Сенате большинство имеют республиканцы. Поэтому наблюдатели ожидают, что обвинения против Трампа будут сняты и попытка импичмента президента завершится неудачей.

Deutsche Welle

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