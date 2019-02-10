53% опрошенных проголосовали за отсрочку Brexit премьер-министром Терезой Мэй, 33% респондентов выступили в поддержку "жесткого Brexit" - выхода Великобритании из ЕС без соглашения, еще 14% затруднились ответить.
При этом 49% жителей Британии назвали выход страны из Евросоюза без сделки экономической катастрофой, а 28% не согласились с данным мнением. Всего в опросе, который проводился с 4 по 8 февраля, участвовали 1503 британца.
15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом "бэкстопе" в Северной Ирландии и заменить его альтернативным вариантом. Бэкстопом в стране называют режим временного сохранения Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.
Итоги голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.
Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.
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