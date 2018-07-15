Почти две трети (64 процентов) немцев полагают, что президент США Дональд Трамп представляет для всеобщего мира большую опасность, чем президент России Владимир Путин. Об этом сообщает в воскресенье, 15 июля, информагентство dpa со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу социологическим институтом Yougov. В том, что миру угрожает, напротив, скорее Путин, нежели Трамп, уверены только 16 процентов респондентов.

Согласно опросу, больше трети немцев (36 процентов) считают российского президента более приятным человеком, чем Трамп. Только 6 процентов респондентов придерживаются противоположного мнения. В то же время еще большая доля опрошенных (58 процентов) вообще не захотели отвечать на этот вопрос. Мнение о том, что Путин могущественнее главы Белого дома, высказали 43 процента респондентов, при этом четверть опрошенных убеждены в обратном. При этом авторы опроса подчеркивают, что ответы, полученные от сторонников разных парламентских партий Германии, различаются лишь несущественно.

Президенты США и России проведут двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и Украине. Ранее Путин и Трамп встречались дважды - на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и саммита АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.