Почти две трети (64 процентов) немцев полагают, что президент США Дональд Трамп представляет для всеобщего мира большую опасность, чем президент России Владимир Путин. Об этом сообщает в воскресенье, 15 июля, информагентство dpa со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу социологическим институтом Yougov. В том, что миру угрожает, напротив, скорее Путин, нежели Трамп, уверены только 16 процентов респондентов.
Согласно опросу, больше трети немцев (36 процентов) считают российского президента более приятным человеком, чем Трамп. Только 6 процентов респондентов придерживаются противоположного мнения. В то же время еще большая доля опрошенных (58 процентов) вообще не захотели отвечать на этот вопрос. Мнение о том, что Путин могущественнее главы Белого дома, высказали 43 процента респондентов, при этом четверть опрошенных убеждены в обратном. При этом авторы опроса подчеркивают, что ответы, полученные от сторонников разных парламентских партий Германии, различаются лишь несущественно.
Президенты США и России проведут двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и Украине. Ранее Путин и Трамп встречались дважды - на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и саммита АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.
В зоопарке Нового Орлеана ягуар сбежал из клетки и задрал шесть животных (2)
Cбежавший из вольера в зоопарке в американском Новом...
Тереза Мэй утверждает, что предложила лучшую из возможных стратегий Brexit (1)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала одно...
Опрос: большинство немцев считают Трампа опаснее Путина (5)
В преддверии встречи президентов России и США...
Британская полиция изучает 400 вещдоков по делу об отравлении в Эймсбери (44)
Значительная часть собранных вещественных...
Трамп рассказал о планах на 2020 год и встрече с Елизаветой Второй (4)
В интервью Daily Mail президент США заявил, что не видит в...
TOP новостей
Кто из депутатов парламента чаще всего ездит на авто с водителем (13)
Парламентская канцелярия подсчитала, что за последний...
Первые данные секторных измерителей средней скорости в Литве: больше 2,8 млн. нарушений (19)
"Профессионализм водителя оценивается не потому, на...
Отказавшийся от российского гражданства в пользу литовского футболист: дома мне футбол не нужен (1)
Федор Черных - член литовской сборной по футболу, в 2016 и...
Если ничего не изменится, тысячам жителей Литвы грозят штрафы (52)
Несмотря на то, что с 1 мая в Литве вступило в силу...
Организаторы Праздника песни готовят претензию из-за некачественной еды (7)
"Мы собрались, заполняем претензию, работаем с юристами,...