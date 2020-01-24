Опрос: Большинство немцев хотят помнить о преступлениях нацистов

Большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях национал-социализма. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом infratest dimap по заказу медиакомпании Deutsche Welle. 55 процентов респондентов считают, что в ФРГ надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. Каждый четвертый опрошенный высказал мнение, что о Холокосте в Германии вспоминают слишком часто, тогда как каждый шестой был уверен в обратном.

Среди людей разных политических взглядов были существенные различия в ответе на этот вопрос. В частности, почти все сторонники "зеленых" (93 процента) считают, что немецкое общество не слишком часто (ответы были "говорят достаточно" или "говорят недостаточно") вспоминает о нацистских преступлениях. Среди сторонников социал-демократов этот показатель составил 82 процента, среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС - 76 процентов. При этом ровно половина сторонников крайне правой "Альтернативы для Германии" уверены, что воспоминания о Холокосте в немецком обществе избыточны.

Второй вопрос звучал так: "Недавно кто-то сказал о том, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны нам следует перестать уделять так много времени эпохе национал-социализма, а, наконец, подвести под ней окончательную черту. Прав ли этот человек?" На него положительно ответили 37 процентов опрошенных, а 60 процентов заявили, что они - против подведения окончательной черты под эпохой национал-социализма. В ходе аналогичного опроса в 2018 году лишь 26 процентов участников заявили, что хотели бы провести такую черту, спустя год этот показатель составлял уже 33 процента.

Экскурсии для школьников и роль семьи

Три четверти респондентов считают, что поездка в один из бывших концлагерей должна стать обязательной в программе всех немецких школ. Против такой идеи высказались 24 процента опрошенных. Более 60 процентов уверены, что каждый должен разобраться в том, какова была роль старших членов его семьи в годы нацизма.

Репрезентативный опрос был приурочен к 75-летней годовщине освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим, отмечаемой 27 января. В 1996 году по инициативе тогдашнего президента ФРГ Романа Херцога (Roman Herzog) этот день был объявлен в Германии Днем памяти жертв национал-социализма. В 2005 году ООН последовала этому примеру, с тех пор 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Исследование было проведено методом телефонных интервью, в нем участвовали 1018 человек.