45% опрошенных считают, что правительство должно разрешить проведение в Шотландии референдума о независимости после Brexit, против высказались 30%. Газета отмечает, что если из результатов исключить ответы "не знаю", то разрыв в пользу проведения плебисцита становится еще более значительным - 60% против 40%.
При этом 52% выступают за право жителей Северной Ирландии после Brexit проголосовать по вопросу о том, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия. Против референдума высказались только 19% респондентов. Без ответов не определившихся с выбором соотношение составляет 73% против 27% в пользу сторонников голосования.
Лидер Шотландской национальной партии в Палате общин Айан Блэкфорд назвал результаты опроса "значимыми для движения за независимость". Он подчеркнул, что за право проведения референдума высказались не только в самой Шотландии, но и во всей Великобритании.
"На протяжении всего Brexit нас полностью игнорировали. Последние три года подчеркнули растущую цену отсутствия независимости для Шотландии", - заявил Блэкфорд.
Бывший министр по делам Северной Ирландии лорд Питер Хейн заявил, что результаты опроса подтвердили его опасения по поводу того, что Brexit приведет к ускорению распада Великобритании.
Гевин Робинсон, представляющий в британском парламенте ирландскую Демократическую юнионистскую партию, заявил, что Северной Ирландии лучше остаться в составе Великобритании "по экономическим, социальным, культурным и историческим причинам".
"Критерии проведения опроса о границе были четко обозначены и не были соблюдены. Однако основное внимание не должно уделяться проведению вызывающего разногласия опроса о границе и созданию дальнейшей напряженности в североирландском сообществе", - добавил он.
Опрос BMG проводился в период с 3 по 6 сентября, в нем приняли участие 1 504 человека, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе. В нем не участвовали жители Северной Ирландии. Однако проведенный недавно лордом Эшфортом опрос показал, что 46% жителей Северной Ирландии выступают за присоединение к Республике Ирландия, в то время как 45% хотят остаться в составе Великобритании. Без учета ответов "не знаю" сторонников объединения с соседней страной оказалось больше половины - 51%.
Великобритания ранее добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit. Борис Джонсон, выступая с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября.
9 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. Согласно этому закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.
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