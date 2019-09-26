Отвечая на вопрос должен ли Трамп быть подвергнут импичменту, 57 процентов опрошенных сказали "нет", а 37 процентов сказали "да".
При этом наблюдалась четкая разница во мнениях в зависимости от партийной принадлежности респондентов.
В поддержку импичмента высказались лишь 4 процента республиканцев и 73 процента демократов. Против импичмента – 95 процентов республиканцев и 21 процент демократов.
Опрос проводился с 19 по 23 сентября. В этот момент президент США оказался в центре неоднозначной ситуации после появления сообщений о докладной записке сотрудника разведки, связанной с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе этой беседы американский лидер просил провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется в президенты на выборах 2020 года.
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