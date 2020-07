Associated Press и исследовательский центр NORC в воскресенье, 26 июля, за 100 дней до выборов президента США опубликовали результаты опроса, демонстрирующие падение уровня одобрения работы Дональда Трампа на посту президента. О поддержке действий Трампа во время пандемии COVID-19 заявили 32% респондентов – это самый низкий показатель за последние месяцы.

80% американцев говорят, что страна движется в неправильном направлении, что больше, чем когда-либо с тех пор, как Трамп вступил в должность. До 38% снизился уровень одобрения ситуации в американской экономике. В январе, до начала пандемии, 67% американцев считали, что в этой сфере все благоприятно. В воскресенье CNN также передавала результаты опроса, которые показали, что Трамп отстает от Байдена в штатах Флорида, Аризона и Мичиган, где выигрывал в 2016 году.

Президент Трамп косвенно ответил на данные опросов в своем аккаунте в Twitter. Он написал, что его предвыборная кампания привлекает больше энтузиазма, чем на выборах 2016 года, в то время как у его оппонента демократа Джо Байдена ничего нет. "Ложные подавляющие опросы и фальшивые новости не спасут радикальных левых" – заключил Трамп.

The Trump Campaign has more ENTHUSIASM, according to many, than any campaign in the history of our great Country - Even more than 2016. Biden has NONE! The Silent Majority will speak on NOVEMBER THIRD!!! Fake Suppression Polls & Fake News will not save the Radical Left.