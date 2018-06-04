Идею всенародного избрания президента полностью поддерживают 45% опрошенных (год назад — 46%), а скорее поддерживают — 30% (год назад — 33%).

Самый высокий показатель был зафиксирован в 2011 году, когда эту идею полностью или частично поддерживали 86% респондентов, а самый низкий — в 2015 году (70%).