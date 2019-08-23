Опрос: 62% американцев негативно оценивают работу Трампа на посту президента

Действия президента поддержали только 36% участников опроса. В целом опрос не выявил значительных изменений в общественном мнении: поддержку Трампу в последние два года традиционно выражают от 32% до 42% участников опросов, проводимых AP-NORC.
Дональд Трамп – единственный президент США за всю историю проведения опросов Gallup, чей рейтинг не поднимался выше 50%. Впрочем, рейтинги Гарри Трумена, Ричарда Никсона, Джимми Картера, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего на некоторое время снижались даже ниже теперешнего рейтинга Трампа, однако это было временным явлением.
Респонденты недовольны тем, как Трамп решает вопросы в области иммиграции, здравоохранения, международных отношений и контроля за оружием.
Политику Трампа в сфере контроля за оборотом огнестрельного оружия одобряют 36% участников опроса, 61% не согласны с тем, как президент подходит к решению этого вопроса.
Президент при этом по-прежнему популярен среди республиканцев. Положительно его работу оценивают почти 80% членов Республиканской партии. 94% демократов, напротив, выражают полное несогласие с действиями Трампа. Беспартийные американцы тоже скорее негативно настроены в отношении президента – его работой недовольны две трети опрошенных из категории "независимых" избирателей.
Единственная сфера, в которой президент относительно преуспел – экономика. 46% опрошенных довольны этим аспектом работы Трампа, 51% выражают несогласие с его экономическими инициативами. Экономические соображения традиционно являются одними из основных факторов, влияющих на предпочтения избирателей.
При этом часть сторонников демократов поддерживают Трампа: только 5% одобряют его деятельность в целом, однако 16% демократов нравится то, как Трамп решает экономические вопросы. Среди независимых избирателей мнения разделились примерно поровну – 44% довольны его экономической стратегией, 47% ее не одобряют. 86% республиканцев считают, что Трамп способствует экономическому росту страны.
В опросе AP-NORC приняли участие 1058 человек. Исследование проводилось с 15 по 19 августа с использованием выборки AmeriSpeak NORC. Погрешность опроса – около 4,2 процентных пункта.
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