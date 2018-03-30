99% россиян сообщили о том, что они слышали о трагедии. При этом 47% респондентов поддержали версию о случайном возгорании, 24% предполагают умышленный поджог.

68% опрошенных возложили вину за гибель большого числа людей на владельцев ТЦ, не обеспечивших надлежащий уровень противопожарной безопасности в здании. 56% респондентов обвинили в произошедшем сотрудников комплекса, не организовавших эвакуацию людей. 60% считают, что ответственность несут власти, не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в здании.

15% считают, что в печальном исходе виноваты сами люди, "не умеющие действовать в экстремальных ситуациях". На поджигателей, если они были, вину возложили 10% опрошенных. О трагической случайности, в которой никто не виноват, заявили 4%.

Отвечая на вопросы социологов, 75% россиян признались, что за последний год посещали торговые центры в России, при этом 53%, по их словам, бывают в таких комплексах не реже раза в месяц. Выяснилось, что 55% приходили в ТРЦ с семьей, 80% находились в них не менее часа (37% - от двух до четырех часов, а среди тех, у кого есть дети дошкольного возраста, эта доля составляет 42%). 51% опрошенных посещали в торговых центрах кинотеатры.

Свое пребывание в развлекательных комплексах 57% посетителей оценили положительно, особенно много таких людей среди молодежи (среди 18-24-летних - 75%, среди 60-летних и старше - 48%).

Оценивая уровень пожарной безопасности в торговых центрах, 36% заявили, что, по их мнению, там соблюдаются все необходимые меры, 37% признали существование опасности. 27% затруднились с ответом.

"Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" не только стала общенациональной, но актуализировала вопросы об уровне нашей безопасности и ценности жизни", - отметил, комментируя результаты опроса, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-28 марта 2018 года в виде телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди 2000 респондентов.