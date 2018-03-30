99% россиян сообщили о том, что они слышали о трагедии. При этом 47% респондентов поддержали версию о случайном возгорании, 24% предполагают умышленный поджог.
68% опрошенных возложили вину за гибель большого числа людей на владельцев ТЦ, не обеспечивших надлежащий уровень противопожарной безопасности в здании. 56% респондентов обвинили в произошедшем сотрудников комплекса, не организовавших эвакуацию людей. 60% считают, что ответственность несут власти, не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в здании.
15% считают, что в печальном исходе виноваты сами люди, "не умеющие действовать в экстремальных ситуациях". На поджигателей, если они были, вину возложили 10% опрошенных. О трагической случайности, в которой никто не виноват, заявили 4%.
Отвечая на вопросы социологов, 75% россиян признались, что за последний год посещали торговые центры в России, при этом 53%, по их словам, бывают в таких комплексах не реже раза в месяц. Выяснилось, что 55% приходили в ТРЦ с семьей, 80% находились в них не менее часа (37% - от двух до четырех часов, а среди тех, у кого есть дети дошкольного возраста, эта доля составляет 42%). 51% опрошенных посещали в торговых центрах кинотеатры.
Свое пребывание в развлекательных комплексах 57% посетителей оценили положительно, особенно много таких людей среди молодежи (среди 18-24-летних - 75%, среди 60-летних и старше - 48%).
Оценивая уровень пожарной безопасности в торговых центрах, 36% заявили, что, по их мнению, там соблюдаются все необходимые меры, 37% признали существование опасности. 27% затруднились с ответом.
"Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" не только стала общенациональной, но актуализировала вопросы об уровне нашей безопасности и ценности жизни", - отметил, комментируя результаты опроса, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-28 марта 2018 года в виде телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди 2000 респондентов.
Ученые: пчелиный рой — это суперорганизм, работающий как мозг человека (2)
Исследователи из Университета Шеффилда...
Опрос: 60% россиян возложили вину за трагедию в "Зимней вишне" на власти (29)
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово,...
Трагедия в Кемерово: возбуждено еще одно дело, задержана начальник инспекции госстройнадзора (1)
Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное...
Российский телеканал RT с 1 апреля прекращает вещание в Вашингтоне (13)
Российские прокремлевский телеканал RT , вещающий на...
Состояние Юлии Скрипаль значительно улучшилось (88)
Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим...
TOP новостей
Россия ответила Литве - высылает трех литовских дипломатов (172)
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы...
Паланга готова к длинным выходным: за сутки просят впечатляющие деньги (6)
Если в Литве есть место, где трудно угадать цены, то это...
Возвращение Успасских: мы забыли, что это такое (28)
Как сказал сам Виктор Успасских , который поправил свое...
Налоговые изменения в Литве, Латвии и Эстонии: жители какой из стран остались в выигрыше (6)
С начала 2018 года в трех странах Балтии вступили в силу...
Предупреждение: из-за нового запрета может возникнуть хаос (65)
Что такое секс-товар и чем он отличается от эротических...