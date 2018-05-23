В среду, 23 мая, находящиеся в оппозиции Рижской думы Новая консервативная партия и "Единство" предложили разорвать договор о сотрудничестве Риги с Москвой. Причиной тому названо "массовое, насильственное действие" 5 мая в Москве, когда участников акции протеста "Он нам не царь" избили представители "Центрального казачьего воинства".
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Однако обе коалиционные партии ("Согласие" и "Честь служить Риге") проголосовали против. Как заявил после этого представитель "Единства" Вилнис Кирсис, нельзя поддерживать сотрудничество с городом , "в котором бьют своих жителей, а на руках правительства которого — кровь".

"Вам важно лишь, чтобы животы были полными и колбаса в холодильнике, и у вас нет никаких моральных принципов", — приводит слова Кирсиса LETA.

В свою очередь вице-мэр Риги Андрис Америкс (ЧСР) прокомментировал, что идею о прекращении сотрудничества с Москвой "подала политически возбужденная персона".

Мэр Нил Ушаков ("Согласие") отметил, что договор с властями российской столицы — важная вещь для проведения культурных, торговых, гуманитарных и экономических мероприятий.

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