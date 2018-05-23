Однако обе коалиционные партии ("Согласие" и "Честь служить Риге") проголосовали против. Как заявил после этого представитель "Единства" Вилнис Кирсис, нельзя поддерживать сотрудничество с городом , "в котором бьют своих жителей, а на руках правительства которого — кровь".

"Вам важно лишь, чтобы животы были полными и колбаса в холодильнике, и у вас нет никаких моральных принципов", — приводит слова Кирсиса LETA.

В свою очередь вице-мэр Риги Андрис Америкс (ЧСР) прокомментировал, что идею о прекращении сотрудничества с Москвой "подала политически возбужденная персона".

Мэр Нил Ушаков ("Согласие") отметил, что договор с властями российской столицы — важная вещь для проведения культурных, торговых, гуманитарных и экономических мероприятий.