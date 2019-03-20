Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

В США бывший врач-репродуктолог из штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, приговорен к году условного заключения, сообщает Lenta.ru. Это вызвало недовольство его многочисленных детей. Как пишет издание The Atlantic, женщины не знали, кому именно принадлежит сперма.
© Vida Press

С начала 1970-х Дональд Клайн использовал собственную семенную жидкость, чтобы оплодотворить пациенток. Он говорил им, что генетический материал сдали медицинские сотрудники — в то время банков спермы еще не существовало. Доктор уверял, что сперма одного человека используется не чаще трех раз. Его кабинет был украшен снимками детей, которые родились с его помощью. Клайн вышел на пенсию в 2009 году.

Еще в 2014 году дети доктора начали находить друг друга в социальных сетях и на форумах для зачатых от донорской спермы людей. Одной из первых, кто раскрыл план доктора, была американка Якоба Баллард. Она нашла единокровную сестру, удивившись внешнему сходству на фотографии. Женщины сделали ДНК-тест и подтвердили родство. На одном из генеалогических сайтов они увидели, что у них есть еще четыре брата или сестры. К 2017 году число сдавших тест ДНК детей Клайна увеличилось до 48.

В 2016-м он признался обнаружившим его детям, что оплодотворил около 50 пациенток, а затем уничтожил записи об этом. Отпрыски заявили о нем в полицию, и при общении со следователями он все отрицал.

Согласно законам штата Индиана, доктора имеют право становиться донорами собственных пациентов, поэтому 80-летний Клайн был приговорен всего к одному году тюремного заключения условно.

Баллард и другие дети Клайна оказались недовольны таким решением суда. Они разрабатывают законопроект о криминализации использования спермы или яйцеклетки врача без согласия пациента. "Я считаю, что над нашими матерями надругались. Он разрушил наши жизни", — заявила женщина. Она рассчитывает найти еще больше родственников.

Lenta.ru
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