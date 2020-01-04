Объем транзита российского газа через территорию Украины в первые дни 2020 года упал почти в пять раз по сравнению со средним показателем декабря 2019 года. Это следует из данных "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины". В пятницу, 3 января, через украинскую территорию транзитом прошло 54,3 млн кубометров газа из России, 2 января - 38,75 млн, а 1 января - 49,31 млн. В декабре объем суточного транзита в среднем составлял 261 млн кубометров.
20 декабря 2019 года в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Двустороннее пакетное соглашение предусматривает, что для продолжения транзита российская энергетическая компания "Газпром" заключит с ООО "Оператор ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с госкомпанией "Нафтогаз Украины" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Стороны также договорились с 1 января обнулить взаимные претензии.
Киев и Москва согласовали транзит газа
В конце декабря "Газпром" и "Нафтогаз Украины" согласовали вопрос транзита природного газа после 2019 года. Этому предшествовали пятидневные переговоры в Вене. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете - 6,26 млрд евро) за 5 лет действия соглашения.
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