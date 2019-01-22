Отмечается, что примерно 3 300 погибших на Донбассе - гражданские лица, 4 тысячи - военные украинской армии, 5 500 поддерживаемые РФ вооруженные боевики.
Во время конфликта от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.
"В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины - 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 000", - говорится в сообщении.
По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.
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