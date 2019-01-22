С начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. Такие данные привела Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства dpa, передает DW.
© Sipa / Scanpix

Отмечается, что примерно 3 300 погибших на Донбассе - гражданские лица, 4 тысячи - военные украинской армии, 5 500 поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Во время конфликта от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.

"В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины - 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 000", - говорится в сообщении.

По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Нидерландах прокомментировали отказ РФ допрашивать россиян о катастрофе МН17 (6)

Допрос граждан РФ относительно катастрофы самолета...

Лукашенко сказал куму Путина о Донбассе: Это недоразумение пора заканчивать (230)

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает...

Глава МИД Украины в Вильнюсе: Если уж держаться, то вместе (354)

Накануне традиционной "Снежной встречи" экспертов по...

ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе (27)

Сотрудники Генпрокуратуры Украины задокументировали...

Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (219)

После недавней встречи с президентом США Дональдом...

В мире

Миссия ОБСЕ на Донбассе: боевики решили сбивать беспилотники

Главари боевиков приказали сбивать беспилотные...

В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Давосский форум в нынешнем году проводится под девизом...

Освобождение моряков и миссия в Керченском проливе: проект доклада ПАСЕ по Азову (3)

Немецкий депутат Андреас Ник, назначенный докладчиком...

Над Ла-Маншем пропал самолет с самым дорогим в истории "Кардифф Сити" футболистом

Аргентинский футболист Эмилиано Сала находился на...

ЕС предложил свой вариант транзита газа из РФ через Украину (13)

На переговорах между ЕС, Россией и Украиной Брюссель...

TOP новостей

Глава компании, отвечающей за доставку пенсий, обещает, что до 26 января пенсии получат все (4)

На данный момент пенсии в Литве получили 70%...

Саулюс Сквернялис очень рискованно начал предвыборную кампанию (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис очень...

Предупреждение о ненадежном работодателе: он только пользуется молодежью (21)

Работающая в Германии компания Sommer Transporte ,...

Налоговая инспекция будет сообщать о неблагонадежных физических и юридических лицах (5)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала...

Приближается самый холодный день на этой неделе (1)

В ночь на вторник местами похолодает. Ниже нуля будет и...