Отмечается, что примерно 3 300 погибших на Донбассе - гражданские лица, 4 тысячи - военные украинской армии, 5 500 поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Во время конфликта от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.

"В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины - 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 000", - говорится в сообщении.

По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.