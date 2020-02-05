За два месяца более полумиллиона человек были вынуждены бежать от боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом во вторник, 5 февраля, заявил пресс-секретарь управления ООН по гуманитарным вопросам Дэвид Свонсон. С 1 декабря около 520 тысяч человек покинули свои дома. По его словам, 80 процентов беженцев – женщины и дети. Свонсон отметил, что их передвижение зимой усугубило и без того "ужасную гуманитарную ситуацию в регионе".

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Заседание может состояться 6 февраля.

Сирийские правительственные войска при поддержке России недавно снова начали наступление на провинцию Идлиб, которая контролировалась в основном группами джихадистов и отрядами повстанцев. Силам президента страны Башара Асада удалось отвоевать несколько стратегически важных городов.

Россия и Турция в 2018 году договорились о создании зон деэскалации в Идлибе, которая граничит с Турцией. Анкара, оказывающая поддержку сирийским повстанцам, установила в Идлибе 12 наблюдательных постов. Сирийская армия, однако, ведет военную операцию в этой провинции, отвоевывая у повстанцев все новые территории.

3 февраля прошли ожесточенные бои между сирийскими и турецкими войсками, в результате которых погибли несколько человек. Представитель правящей партии в Турции заявил, что сирийские войска в районе турецких наблюдательных постов в Идлибе теперь будут рассматриваться как враждебные цели.

Во вторник, 4 февраля генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в этом регионе. Он подчеркнул, что у военного конфликта, который длится почти девять лет, нет военного решения.