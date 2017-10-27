По данным АР, в новой версии доклада сказано: эксперты "уверены, что Сирийская Арабская Республика ответственна за применение зарина в Хан-Шейхуне". Агентство отмечает, что выводы ОЗХО соответствуют ранее озвученным обвинениям со стороны США, Великобритании, Турции и Франции: страны утверждали, что бомбу с зарином на город сбросил самолет сирийских ВВС.

Как отмечает АР, фото и видео последствий атаки, включая умирающих от воздействия зарина детей, вызвали в мире широкий резонанс. Спустя три дня, 7 апреля, по указанию Дональда Трампа США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС Шайрат. По данным Пентагона, оттуда вылетел самолет, который нанес удар по Хан-Шейхуну. До этого времени США бомбили только террористов "Исламского государства"*.

На момент написаний заметки отчет ОЗХО не опубликован на официальном сайте организации. Однако на него в ходе выступления сослалась постпред США при ООН Никки Хейли. "Представленные сегодня выводы совместного механизма расследований ООН и ОЗХО (СМР) свидетельствуют о том, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше", — цитирует заявление постпреда РИА "Новости".

Вскоре после химатаки в апреле Хейли назвала президента Сирии Башара Асада военным преступником, который находится под защитой России и Ирана.

В Дамаске все обвинения в применении химоружия в атаке на Хан-Шейхун опровергают. Ранее сирийское правительство также неоднократно отвергало подозрения в использовании химического оружия.

В российском Минобороны, объясняя атаку в Хан-Шейхуне, заявляли, что сирийский самолет сбросил бомбу на склад, где террористы хранили химоружие. МИД критиковал работу экспертов в рамках совместного механизма расследований. Президент Владимир Путин в конце мая заявлял об отсутствии доказательств причастности Асада к этой химатаке.

В 2013 году власти Сирии заявили, что все запасы химоружия на территории страны будут уничтожены. Соглашение преподносилось как большой успех международной дипломатии. Тем не менее, международные эксперты подозревают, что в тайных хранилищах осталась часть химического арсенала, который используется в боях.