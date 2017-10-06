В документе указывается, что в одном только Афганистане в 2016 году было убито или искалечено более 3500 детей – почти на 25 процентов больше, чем в 2015 году. Особенно высокому риску подвергаются также дети в Йемене и в Сирии: в каждой из этих стран в минувшем году были убиты или искалечены около 1300 детей. В Сирии количество нападений, в результате которых страдают дети, выросло вдвое по сравнению с 2015 годом.
В докладе отмечается, что вдобавок к этому сотни детей принуждаются к службе в армии или становятся жертвами сексуального насилия.
В черном списке – Саудовская Аравия
В связи с создавшейся ситуацией, ООН впервые включила в черный список возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая оказывает вооруженную поддержку правительству в Йемене в борьбе против повстанцев-хуситов. В результате авиаударов этой коалиции в Йемене погибли почти 700 детей.
Большинство из них стали жертвами авианалетов на больницы и школы.
Помимо Саудовской Аравии, в черный список включены также различные организации из Афганистана, Сирии, Конго, Ирака, Мали, Мьянмы, Судана, Йемена и Центральноафриканской республики.
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