В документе речь идет о финансировании, которое развитые страны будут выделять бедным государствам для помощи в борьбе с изменениями климата, а также об мерах по мониторингу выполнения условий соглашения.
Госдепартамент США по итогам конференции официально подтвердил, что Соединенные Штаты отказываются от каких-либо обязательств в рамках договора.
Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года, оно пришло на смену устаревшему Киотскому соглашению. Документ подписали 196 стран, включая Россию. Задача соглашения — не допустить роста глобальной средней температуры выше 2 градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.
В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из соглашения, если ей не будут предоставлены "более благоприятные условия". По мнению Трампа, документ в нынешнем виде подрывает американскую экономику, ведет к сокращению рабочих мест, ослабляет суверенитет США
Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии (4)
Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально...
ООН утвердила реализацию Парижского соглашения по климату. США отказались от участия в нем
Участники всемирной конференции ООН по вопросам...
Год не задался: в Facebook сообщили о потенциальной утечке фотографий 6,8 млн пользователей (1)
2018 год претендует на звание самого неудачного в истории...
На востоке Грузии произошли стычки между участниками акции протеста и полицией (2)
Столкновения сторонников партии "Единое национальное...
В Египте нашли нетронутую гробницу высокопоставленного жреца. Ее возраст – 4400 лет (1)
Археологи обнаружили нетронутую гробницу в...
TOP новостей
Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (1)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...
В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (13)
В Таллинне и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...
Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (75)
Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...