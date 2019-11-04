В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Такие данные Организация Объединенных Наций приводит в субботу, 2 ноября. Еще до 9000 человек получили ранения, пишет Deutsche Welle.
Donbasas
© Sipa / Scanpix

В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"


Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

Статьи по теме:
Приезд Зеленского к добровольцам на Донбасс закончился ссорой с : "Я не лох", "Я президент"  (65)
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию  (106)

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Лукашенко "перестал бояться" и назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины (34)

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал...

В мире

ООН сообщила более чем о 3300 убитых за годы конфликта в Донбассе (33)

В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс ,...

Трамп вмешался в британскую политику накануне парламентских выборов (8)

Трамп призвал Бориса Джонсона объединиться с...

Во Франции опрокинулся международный автобус Flixbus: пострадали 33 пассажира (1)

По меньшей мере 33 человека получили травмы в результате...

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину (38)

Аркадий Бабченко подтвердил, что уехал из Украины и...

США готовы принять в 2020 году лишь 18 тысяч беженцев (3)

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил снижение числа...

TOP новостей

Министерство готовит новую методику подсчета стоимости техосмотра: услуга подорожает (2)

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы до конца...

В нищете живут сотни тысяч жителей Литвы: положение некоторых продолжает ухудшаться (207)

312 000 – столько жителей Литвы в 2018 году жило в нищете....

Последние приятные дни: дождливая осень порадует тепло

Во вторник над Литвой медленно пройдет зона низкого...

Rusų kariai Kryme

"На стратегии отвечайте стратегиями": чешский эксперт объясняет, в чем опасность Москвы и Пекина для стран Балтии (194)

Путин близко, но воевать с НАТО побоится. Китай –...

Литовская полиция пополняет автопарк автомобилями без опознавательных знаков (52)

Сотрудники Литовской дорожной полиции сообщают, что в...