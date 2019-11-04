В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"



Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.