В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.
Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.
В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.
Украина: шестой год войны
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
— ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019
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