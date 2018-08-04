Северная Корея не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, о чем заявлялось ранее, говорится в докладе, представленном Совбезу ООН группой независимых экспертов.
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В апреле этого года Пхеньян сообщил о замораживании ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, а также о намерении закрыть полигон Пунгери, на котором с 2006 года происходили эти испытания.

Однако эксперты установили, что масштабы нелегальной перекачки топливной нефти с иностранных судов лишь возросли. Этот метод предполагает прямую перекачку с одного корабля на другой и осуществляется в открытом море.

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Кроме того утверждается, что КНДР пытается продавать оружие за рубеж.

Доклад был представлен Совбезу ООН в пятницу. Северная Корея пока никак не прокомментировала его выводы. В настоящий момент страна находится под международными и американскими санкциями в связи с разработкой ядерного оружия.

На прошлой неделе в структурах власти США зазвучали предположения, что Пхеньян, судя по всему, строит новые баллистические ракеты, несмотря на недавнее потепление в отношениях с администрацией Дональда Трампа и данные обещания отказаться от программы вооружения.

Ряд американских чиновников, чьи имена не называются, рассказали газете Washington Post, что спутники-шпионы зафиксировали высокую активность на полигоне, где производятся ракеты.

Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались в июне в Сингапуре и пришли к соглашению в вопросе денуклеаризации Северной Кореи, однако никаких деталей того, как именно это будет происходить, выработанно не было.

О чем говорится в докладе?

Над документом работала группа специалистов, наблюдающая за тем, чтобы выполнялись все условия санкций, введенных против КНДР.

"Северная Корея не прекратила работу над ядерной и ракетной программами и продолжает игнорировать резолюции Совбеза ООН, наращивая объемы прямой перекачки нефтепродуктов. Таким же образом в 2018 году осуществлялись трансферы угля", — говорится в докладе.

Авторы также утверждают, что Пхеньян пытался наладить поставки легкого вооружения, техники и другой продукции военпрома в Ливию, Йемен и Судан.

Эксперты пришли к выводу, что, судя по активности КНДР, финансовые санкции против нее неэффективны.

Публикация доклада совпала с заявлением госсекретаря США Майка Помпео, которые сказал, что он настроен оптимистично и считает цель по разоружению Северной Кореи достижимой.

"Работа началась. Процесс денуклеаризации Корейского полуострова займет некоторое время, и мы все это понимаем", — сказал Помпео в преддверии саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Он подчеркнул, что для достижения результата важно продолжить оказывать на КНДР дипломатическое и экономическое давление.

Госсекретарь США также упомянул, что Россия предоставляет северокорейцам разрешения работать на ее территории, а это прямое нарушение международных санкций.

"Я хочу напомнить каждой стране, которая поддержала соответствующие резолюции, что это очень серьезно, и мы обсудим это с Москвой. Мы ожидаем, что Россия и все другие страны будут соблюдать резолюции Совбеза ООН и соблюдать санкции против КНДР", — сказал Помпео.

Информацию о том, что Россия пускает в страну тысячи северокорейских рабочих, на этой неделе обнародовала Wall Street Journal.

Российская сторона объяснила это тем, что все северокорейские рабочие, которые находятся в России, работают по контрактам, заключенным до 29 ноября 2017 года, до есть до вступления в силу санкций ООН.

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