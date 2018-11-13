Медицинские осмотры тех, кто собирается в Таджикистане вступить в брак, были введены в 2016 году. По официальной версии, проверяется в первую очередь генетика, чтобы в брак не вступали близкие родственники или носители генетических заболеваний. Но на деле будущих супругов проверяют также на ВИЧ, гепатит и другие заболевания, которые передаются половым путем. Органы ЗАГС не имеют права заключать браки без предъявления медсправок о состоянии здоровья.

В рекомендациях Комитета ООН против дискриминации женщин правительству Таджикистана, которые были опубликованы 12 ноября, говорится, что во время таких медицинских обследований часто проводятся тесты на девственность. Сотни девушек проходят эту унизительную и болезненную процедуру ежегодно по настоянию родных или родственников будущего мужа. Нередко осмотры приводят к самоубийствам, если врачи обнаруживают, что у девушки нет девственной плевы.

В ООН считают, что в этой болезненной и унизительной практике нет медицинской необходимости, а "институт девственности" является вредной традицией.

"Девственность не может оставаться индикатором, определяющим честь человека в XXI веке, так как он борется с фундаментальным правом женщины – быть свободной в своем выборе", – сказано в рекомендациях ООН.

Документ был опубликован спустя две недели после того, как члены Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в заседании в Женеве заслушали доклад Таджикистана. В традиционном таджикском обществе до сих пор считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной. Поэтому, если муж обнаружит в брачную ночь, что она не девственна – невесту могут с позором выставить за дверь, а родители, как правило, отказываются принять дочь обратно.

По данным Республиканского центра судмедэкспертизы, за первое полугодие 2018 года к ним обратились 22 жениха, которые сомневались в девственности своей невесты и требовали ее проверки.

Комитет ООН против дискриминации женщин также считает, что Таджикистану следует отменить наказание за проституцию (она считается административным правонарушением, но для сводников, сутенеров и лиц, занимающихся организацией публичных домов, предусмотрено уголовное наказание), а также покончить с унижением представителей ЛГБТ.

С прошлого года МВД Таджикистана начало ставить геев и лесбиянок на учет, объясняя это тем, что представители ЛГБТ, так же, как и те, кто занимается проституцией, подвержены серьезному риску заражения ВИЧ и "входят в группу уязвимых слоев населения в связи с высоким уровнем смены партнеров". А главный психиатр Таджикистана сообщал, что в стране "с гарантией" лечат представителей ЛГБТ.

Однако начальник Управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента РТ Абдуджаббор Сатторзода заявлял, что в Таджикистане случаев нарушений прав гомосексуалистов не зафиксировано.