ООН призывает к прекращению огня в сирийском Идлибе

Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена действиями сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 24 декабря, призвал к немедленному прекращению огня в регионе.

Десятки населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама страдают от авиаударов, заявил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик. По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с начала декабря в Идлибе погибли 65 детей, а за первые 9 месяцев 2019 года - 500. ООН настоятельно призывает все стороны конфликта "обеспечить защиту мирного населения", а также разрешить "беспрепятственный доступ" гуманитарных организаций для помощи нуждающимся.

Генсек ООН предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы на северо-западе Сирии и о новой волне беженцев, направляющихся в Турцию. По данным ЮНИСЕФ, речь идет о 130 тысячах беженцев, из них 60 тысяч - дети. Турция уже приняла 3,7 миллиона сирийцев, позднее ее президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился прекратить эту практику.

SOHR сообщил о жертвах при ударах российской авиации в Идлибе

Между тем Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщает о гибели не менее 10 мирных жителей, включая шестерых детей, в результате авиаудара российской авиации по зданию школы, в которой находились беженцы. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов. В результате авианалетов пострадали школы и медицинские учреждения, сотни мирных жителей погибли, утверждают активисты.

Идлиб, где проживают около трех миллионов сирийцев, является последним бастионом противников сирийского президента Башара Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам" с одной стороны, и светские вооруженные группировки из "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой стороны. Свыше 400 000 человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий, отмечают в ООН.

Многолетний конфликт

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.