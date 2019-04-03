Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало активизировать усилия для решения проблемы мин и неразорвавшихся снарядов в восточной Украине, которая, как подчеркнула в ходе брифинга, состоявшегося в Женеве во вторник, пресс-секретарь УВБК ООН Шабиа Манту, является одной из самых заминированных территорий в мире. По данным украинского правительства, в результате продолжающегося конфликта свыше 1,3 миллиона человек было вынуждено покинуть свои дома.
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Спустя двадцать лет после принятия Конвенции о запрещении противопехотных мин, также известной как Оттавская конвенция, и в преддверии Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, который отмечается 4 апреля, УВКБ ООН стремится привлечь внимание к огромной угрозе, которую представляют собой мины, взрывоопасные остатки войны и самодельные взрывные устройства в Украине.

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Организация отмечает острую потребность в активизации усилий правительства, гуманитарных организаций и всех сторон конфликта в сфере разминирования в Украине. Согласно ежегодному докладу по заминированным территориям, Украина занимает третье место в мире по количеству погибших в результате подрыва на минах, уступая лишь Афганистану и Сирии.

Как и в других регионах мира, наибольшему риску подвергается мирное население. Мины не только представляют серьезную угрозу для тех, кто вынужден покинуть свои дома, но и мешают вынужденным переселенцам вернуться домой.

В восточной Украине связанная с минами угроза затрагивает более двух миллионов человек, ограничивая их свободу передвижений и представляя большую опасность для мирных жителей, пересекающих линию фронта.

Кроме того, наличие мин или неразорвавшихся снарядов затрудняет ремонт важной инфраструктуры, пострадавшей при обстрелах, а также водонапорных станций, которые снабжают водой тысячи человек в восточной Украине. Мины также мешают людям заниматься сельским хозяйством и ограничивают доступ в школы и медицинские учреждения.

По оценкам украинских властей, заминированными остается около 7000 квадратных километров в Донецкой и Луганской областях, однако точные показатели неизвестны. Ситуация в районах, которые контролируют сепаратисты, рассматривается как считается особенно опасная.

Власти Украины приняли закон о разминировании, который вступил в силу 25 января, а также установили стандарты противоминной деятельности для организаций, занимающихся разминированием, на основе наиболее эффективных международных практик. Теперь необходимо финансирование для реализации этих положений.

УВКБ ООН подчеркивает важность активизации помощи жертвам мин, в соответствии с политикой ООН в этой области, которая предполагает сбор данных, оказание медицинской помощи и другие меры реабилитации, включая психологическую помощь. В настоящий момент украинский закон о разминировании гарантирует финансовую помощь только людям старше 18 лет.

В качестве превентивной меры всех детей и взрослых в восточной Украине необходимо научить распознавать мины и взрывоопасные остатки войны, чтобы минимизировать риски.

Гуманитарные организации, участвующие в противоминных усилиях в Украине, начали набирать и обучать женщин-саперов. Многие из них родом из заминированных населенных пунктов и стремятся работать во благо родных общин.

"Голос Америки"
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