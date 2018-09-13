"В течение отчетного периода (13 сентября по 30 июня 2018 - ред.) мы задокументировали четыре новых случая насильственных исчезновений, из-за чего общее количество известных случаев с начала оккупации выросла до 42", - сказала она.

Фрейзер добавила, что за все время оккупации Россией Крыма ни один нарушитель прав человека не был привлечен к ответственности за случаи произвольных арестов, пыток и насильственных исчезновений, а на аннексированном полуострове "царит атмосфера безнаказанности, отсутствие объективных расследований".

По ее словам, в Крыму за последние 10 месяцев представители миссии ООН задокументировали 11 арестов, для которых не было никаких правовых оснований.

Также она отметила, что крымские татары испытывают "непомерные притеснения".

"Мы призываем власти РФ в Крыму прекратить произвольные обыски объектов частной собственности, принадлежащих крымским татарам, и воздержаться от принудительного применения в Крыму законодательства РФ", - отметила глава миссии.

Кроме того Фрейзер призвала Россию отменить запрет Меджлиса.

13 сентября в крымском Бахчисарае проходил обыск в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова, мужчина исчез.