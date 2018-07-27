Организация Объединенных Наций испытывает финансовые затруднения в связи с недоплатой государствами членских взносов в ее бюджет. "Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года", - описал положение дел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании к членам организации, о содержании которого стало известно в четверг, 26 июля. Об этом пишет Deutsche Welle.
© Reuters / Scanpix

По словам Гутерриша, на конец июня текущего года в бюджете ООН наблюдалась нехватка 139 миллионов долларов. Организация такого уровня как ООН не может оказываться под угрозой банкротства, предупредил генсек, призвав доплатить недостающие взносы.

Из 193 государств, входящих в ООН, к июлю свои взносы выплатили лишь 112, при этом крупнейший донор США, на долю которого приходится около 22 процентов бюджета ООН, пока не перевел необходимые средства. ФРГ же, наоборот, входит в список стран, заплативших взносы. Помимо США и ФРГ, в число крупнейших доноров входят Япония и Китай.

Бюджет ООН на 2018-2019 годы на сумму около 5,4 миллиардов долларов (4,6 млрд евро) был одобрен на Генеральной ассамблее в декабре 2017 года. В эту сумму не входят деньги, которые ООН тратит на миротворческие операции - этот бюджет составляет примерно 6,7 млрд долларов (5,8 млрд евро) на 2018-2019 годы. Финансовый год операций по поддержанию мира длится с 1 июля по 30 июня, уточняется на сайте ООН.

Ранее, в апреле 2017 года, президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет ООН должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения. Позже, в сентябре, глава Белого дома упрекнул ООН в неэффективности и излишней бюрократизации.

Deutsche Welle
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