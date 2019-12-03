Минувшее десятилетие, по данным ООН, войдет в историю как самое жаркое. Об этом объявлено во вторник, 3 декабря, на Всемирной конференции по изменению климата в Мадриде. 2010-2019 годы ознаменовалось "необычайной жарой, таянием ледников и глобальным повышением уровня моря", заявила Всемирная метеорологическая организация (WMO). В одном только 2019 году температура была выше доиндустриального уровня на 1,1 градуса по шкале Цельсия, сообщает WMO. Она указала на многочисленные лесные пожары, периоды жары и ураганы как на причину этого.
2019 год станет, полагают эксперты, одним из трех самых жарких лет с 1850 года - после начала систематических замеров температуры. Наиболее жарким периодом за все время наблюдений остается лето 2016 года. При этом данные за 2019 год охватывают месяцы с января по октябрь. Окончательные сведения по текущему году будут доступны в марте 2020-го.
По данным неправительственной организации Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения (IDMC), только в первой половине 2019 года семь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за климатических катастроф, преимущественно из-за наводнений, штормов и засухи. В свою очередь WMO предупредила, что к концу года число людей, вынужденных бежать из своих городов и деревень из-за экстремальных погодных условий, может утроиться и достичь 22 миллионов.
В Мадриде 3 декабря открылась двухнедельная Всемирная конференция по климату. Ее участники призывают к быстрым изменениям в климатической политике. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил представителям почти 200 стран, что человечество должно выбирать между путем "надежды" и "капитуляции" в отношении изменения климата.
ООН объявила минувшее десятилетие "самым жарким в истории"
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